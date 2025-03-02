لمى كتكت تعود للسباق الرمضاني مع العتاولة2

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 08:58 مساءً - بعد غياب عامين تعود لمى كتكت إلى السباق الرمضاني مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2" للمخرج أحمد خالد موسى، وذلك بعد أن كانت آخر مشاركاتها في 2023 مع مسلسل "جعفر العمدة" للمخرج محمد سامي، حيث قدمت دوراً استثنائياً وحصلت وقتها على إشادات واسعة وذاع صيتها الفني خلال موسم رمضان الدرامي 2023، لتعود بمشاركتها في "العتاولة 2".

لمى كتكت: دوري سيكون مختلفاً

وقالت لمى: "دوري سيكون مختلفًا عن أي دور قدمته مسبقًا، فهو دور مليء بالتحديات؛ لكونه يجمع ما بين الدراما والتشويق بشكل غير تقليدي وشعبي، ومع مرور الحلقات حلقة تلو الأخرى؛ ستظهر تطورات كبيرة في الأحداث المتعلقة بي، وأتمنى أن ينال دوري استحسان الجمهور".

أبطال مسلسل العتاولة2- الصورة من الشركة المنتجة



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وأكدت: "لقد كنت من جمهور الجزء الأول من "العتاولة"، وأُعجبت بالعمل جداً، فالمسلسل مميز في كل تفاصيله، ويسود عليه طابع الإثارة والتداخلات الدرامية في شكل كوميدي وشعبي يخاطب كافة طبقات المجتمع. وعندما عُرض عليَّ الدور في الجزء الثاني لم أتردد لحظة، وكنت متحمسة جداً للتجربة، كما أنني سعيدة بالعمل مع مخرج كبير مثل أحمد خالد موسي ممتع للغاية؛ لأنه شخص يفهم تفاصيل الشخصيات ويعرف كيف يُخرج أفضل ما في الممثلين، أما عن أجواء العمل مع كوكبة الممثلين في المسلسل، فالتعاون معهم رائع بشكل كبير ويعمه الاحترام المتبادل، وهدفنا جميعاً هو إرضاء الجمهور وإظهار العمل بأفضل صورة".

أبطال مسلسل العتاولة2- الصورة من الشركة المنتجة

أبطال مسلسل "العتاولة2"

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمدالتاجي، زينب العبد، محمدالصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.



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