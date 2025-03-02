مسلسل "80 باكو" يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مسلسل "80 باكو" للممثلة المصرية هدى المفتي محركات البحث فور عرض أولى حلقاته، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المسلسل، الذي يُعرض عبر MBC مصر و منصة شاهد، يجمع بين الكوميديا و الدراما، و يقدم قصة مشوقة بأداء لافت من أبطاله، ما ساهم في انتشاره السريع.

العمل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك في بطولته هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، وليد المغازي، و خالد مختار. وهو من تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.



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