نادر الأتات يقدم أنشودة "رمضان" في إحتفالية خاصة بالشهر الفضيل - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفالًا بحلول شهر رمضان المبارك، قدم الفنان اللبناني نادر الأتات بصوته أنشودة "رمضان" التي اشتهر بها المنشد ماهر زين، حيث سجلها وأطلقها عبر منصاته الرسمية، وأضفى الأتات طابعًا روحانيًا مميزًا على العمل من خلال تصوير فيديو خاص أمام أحد المساجد في بيروت، ليعكس أجواء الشهر الفضيل.

وأرفق الفيديو برسالة مؤثرة قال فيها:

"رمضان يا حبيب.. ليتك دومًا قريب. شهر الخير والبركة واللمة الحلوة، شهر الرحمة والتسامح والمحبة.. بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوه، صيام مقبول للجميع إن شاء الله.. رمضان مبارك."