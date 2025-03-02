رغم غيابه عن رمضان .. عمرو دياب يعود للأضواء بأغنيته القديمة التي لم تعرض "ويعز عليا"

ميرنا وليد - بيروت - رغم غياب الفنان المصري عمرو دياب عن الموسم الرمضاني هذا العام وابتعاده عن حملات الدعاية التي اعتاد عليها، إلا أن عودته لصدارة التريند جاءت بفضل أغنيته القديمة بعنوان "ويعز عليا".

الأغنية التي كانت مجهولة حتى الآن، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعاد الجمهور نشرها وتبادلها، معبرين عن إعجابهم بالكلمات واللحن.

تعود القصة إلى البرنامج التلفزيوني "مع ممدوح موسى"، حيث كشف عن هذه الأغنية لأول مرة، وأوضح أنها كانت ستنضم إلى ألبوم "علم قلبي" الذي أصدره عام 2003، لكنها لم تُدرج في النسخة النهائية. الأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان شريف تاج، وتوزيع هاني يعقوب.