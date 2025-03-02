عاصي الحلاني يشعل بيروت بأغنية وطنية في حفل "Make Lebanon Great Again" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أبدع الفنان اللبناني عاصي الحلاني في تقديم أغنية جديدة مهداة لوطنه لبنان، وذلك خلال حفله المجاني بعناون "Make Lebanon Great Again" الذي أحياه على الواجهة البحرية في بيروت مع ودي جي رودج، الأغنية، التي حملت طابعًا وطنيًا مؤثرًا، لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي تجازو ال 10 الاف الذي ردد الكلمات بحماس، وسط أجواء مليئة بالمشاعر و الإنتماء، حيث قدّم الحلاني مجموعة من أبرز أغانيه، إلى جانب مفاجأته للجمهور بهذه الأغنية الجديدة التي عبرت عن حبّه العميق للبنان في ظل الظروف الراهنة، واكد الحفل أن بيروت ستبقى مدينة نابضة بالحياة رغم كل التحديات.

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