سلاف فواخرجي تردّ على منتقدي تصريحاتها عن الأسد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة سلاف فواخرجي على الردّ على منتقدي تصريحاتها الأخيرة خلال استضافتها في برنامج “عندي سؤال”، ووصفها للرئيس السابق بشار الأسد بأنه “رجل شريف” من خلال مجموعة من التعليقات الايجابية التي وجهها الجمهور لها.

وشاركت النجمة السورية المقيمة حالياً مع عائلتها في مصر، عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمجموعة من التعليقات التي وصلتها من الجمهور والتي وصفتهابأنها “سيدة حرة” و”أصيلة” وجاء في إحدى التعليقات من متابعيها: “رائعة ومتواضعة وانسانة حساسة ومليانة طاقة ومن جوا قلب طفلة. وجودم حياة لقلوبنا وكل الناس اللي بتعرفك عرفوا معنى الحب والجمال والطيبة والحنية”.

وفي تعليق آخر كتب الكاتب علي دوخي: “أثبتت مرة أخرى أنها شخصية واضحة، متزنة، صادقة، وشفافة، بعيدة عن المجاملات الزائفة ولا تخشى التعبير عن رأيها. حتى وان كنت اختلف معها في بعض المواقف فإن ثباتها في الطرح وحبها الكبير لوطنها يجعل النقاش والاختلاف معها تجربة مثمرة…”.

وكانت النجمة السورية قد تعرضت لحملة شرسة على السوشيال ميديا بسبب تصريحاتنها عن سوريا وعائلة النظام السابق، ولكنها تجاهلت كل الاتهامات والتعليقات القاسية التي تعرضت لها وركزت على الجانب الاجابي من خلال التعليقات التي مدحتها ووصفتها بأنها “صادقة” ولم تعلق على منتقديها.