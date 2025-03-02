أحمد العوضي في فخ “رامز إيلون مصر” وتصريحات مثيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان أحمد العوضي ضيف أولى حلقات برنامج المقالب “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على قناة “MBC مصر”.

في بداية الحلقة لم يتردد رامز جلال في إثارة الجدل بتعليقه على علاقة العوضي بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

قال رامز في المقدمة عن العوضي: “نسج خيوطه على نجمة مكلومة وعرفت إنه واخدها سكة للنجاح”، في إشارة واضحة إلى علاقته السابقة بالفنانة ياسمين عبد العزيز. وأضاف: “على الله حكايته وعلى إيديا نهايته الفنان أحمد العوضي”.

وأظهر رامز خلال المقلب حسًا فكاهيًا، قائلًا: عشان جمهوري عندي غالي هفرجهم عليك وأنت بتلالي”، ليبدي العوضي تعبيرات غاضبة قائلًا: “هتطير فيها رقاب وهتقلب بجد”.

وفي مرحلة أخرى من المقلب، طلب رامز من العوضي أن يتعهد بعدم التعرض له بأي شكل من الأشكال، فتعهد العوضي قائلًا: “أتعهد أنا أحمد العوضي بعدم التعرض لرامز جلال، وموافق على ذلك”.

لكن بعدما مرت لحظات من الفكاهة والتحدي، أشار رامز إلى العوضي بأنه كان يخطط للزواج بعد رمضان، ليقول العوضي مازحًا: “خلاص هتجوز بعد رمضان؟ في رد آخر، حذر رامز العوضي من البوستات التي قد تنزل بعد الحلقة قائلًا: “خد بالك بقا من البوستات اللي هتنزل بعد الحلقة دي من اللي أنت عارفها”.

وفي تعليق آخر، حول خلافه مع الفنان بيومي فؤاد بعد فيلم “الإسكندراني”، أكد العوضي أنه لن يعمل معه مجددًا قائلًا: “يقول اللي يقوله بقى، مش هشتغل معاه تاني”.

وتصاعدت وتيرة الإثارة في الحلقة، حينما امتنع العوضي، عن الرد على سؤال رامز جلال: “لسه بتحب ياسمين عيد العزيز؟”.

وبعد الحلقة نشر العوضي صورة لخبر من أحد المواقع حول زواجه بعد رمضان وعلق عليه بإيموشن ضحك وتعجب، ثم نشر بعدها منشوراً قال فيه: “هزرنا الحمد لله أول يوم رمضان.. ميعادنا بقي مع الحلقة الأولى الساعه ١٠ إلا ربع علي On.. سؤال الحلقة بنص مليون جنيه لـ٢٥ أخ واخت بعد الحلقة مباشرة.. جاهزييييييييين ؟؟؟؟”، وهو ما اعتبره الكثيرون نفياً لما جاء بالحلقة وأن كل ما صدر منه حول موضوع الزواج، لا يخرج عن كونها مزاحاً مع رامز والجمهور.