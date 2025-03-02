الأمير هاري يحسم قراره بشأن إنجاب طفل ثالث من ميغان ماركل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الأمير هاري إثارة الجدل، حيث كشف عن قراره النهائي مع زوجته ميغان ماركل، بشأن إنجاب طفل ثالث، يضاف إلى طفليهما الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيت.

وكشف الأمير هاري عن القرار النهائي بشأن الطفل الثالث خلال مقابلة في ألعاب Invictus في كندا، مؤكداً ان عائلته مع زوجته اكتملت، وقال إنه على الرغم من أن الأبوة أمر “مذهل، إلا أن وجود طفلين هو العدد المناسب لعائلتهما”.

ونقلت صحيفة “ذا ميرور” عن هاري، قوله: “أعتقد أن طفلاً أو طفلين ربما يكون كافياً، بل أعتقد ذلك بالتأكيد، وأعرف بعض الأشخاص الذين لديهم خمسة، وأنا أرد وأقول لهم: حسناً، هذا خطأكم”.

وتابع دوق ساسكس: “إن إنجاب الأطفال أمر رائع، لكنه رحلة كل يوم، كل أسبوع.. إنهم ينمون ويتغيرون ويحتاجون الى الكثير من الرعاية والاهتمام والوقت”.

وعن طفليه الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيت، قال هاري: “أحب الأسئلة التي يطرحونها والتجارب والتحديات التي يقدمونها لي، إنه شيء رائع”.