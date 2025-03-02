حقيقة خلاف ياسمين صبري مع منتجة مسلسل “الأميرة”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل حول وجود خلافات بين الفنانة ياسمين صبري ومها سليم منتجة مسلسلها “الأميرة- ظل حيطة” المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان الحالي.

وكشفت مها سليم، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول وجود خلافات مع ياسمين، حول قنوات عرض مسلسل “الأميرة – ظل حيطة”، الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

نشرت مها، على صفحتها الشخصية بـ”فيسبوك”، منشورًا زعم وجود أزمة بينهما، بسبب رغبة ياسمين صبري في عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، بيد أن المنتجة لم تنجح في تحقيق ذلك وعلقت عليه برد ساخر قائلة: “أين باقي القصة؟” في إشارة الى عدم صحة ما يتم تداوله.

وتدور أحداث مسلسل “الأميرة – ظل حيطة” في 15 حلقة، حول فتاة في العشرينيات من طبقة متوسطة تعمل بإحدى شركات توكيل الملابس، تدعى “زينب” تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، ولمهارتها وطموحها، استطاعت في وقت قصير أن تتولى مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة لتوكيل الملابس. ومع مرور الوقت، تُصدم زينب بـ”أسامة” (نيقولا معوض)، وهو محامي الشركة الذي تلقى شكاوى كثيرة من تجاوزات “زينب” في إدارة التوكيل، ما يدفع إدارة الشركة الى إسناد مهمة التحقيق معها إليه، لكنه يقع في حبها من أول نظرة، وكأنه رأى زوجته المستقبلية التي يبحث عنها طوال حياته، فيتغافل عن كل الشكاوى، التي أتى من أجلها.

وتشارك في بطولة المسلسل، الى جانب ياسمين ونيقولا، مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، منهم: وفاء عامر، ومها نصار، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، وسمر مرسي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد العمروسي.