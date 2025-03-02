حسن الرداد يكشف كواليس “عقبال عندكوا” وعودة زوجته إيمي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، كشف الفنان حسن الرداد، كواليس مسلسله الجديد “عقبال عندكوا”، الذي يُعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، موضحاً أن العمل يتناول العلاقة المعقدة بين الرجل والمرأة.

أوضح الرداد، أن المسلسل يسلط الضوء على مجموعة من النماذج الإنسانية المتنوعة التي تنتمي الى خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، حيث يتم عرض المشكلات التي تؤدي الى الطلاق أو انهيار العلاقات بشكل كوميدي مع تقديم حلول لها.

أكد الرداد أن أحد أبرز أسباب حماسه لهذا العمل، هو عودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الى الشاشة بعد غياب دام سبع سنوات منذ مشاركتهما في مسلسل “عزمي وأشجان”، مشيراً الى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالضحك والطاقة الإيجابية.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

ويعتبر مسلسل “عقبال عندكوا” أول عمل لإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية بعد غياب ست سنوات منذ آخر أعمالها في رمضان 2019 بمسلسل “سوبر ميرو”، الذي شارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، ودلال عبد العزيز، ومن إخراج وليد الحلفاوي.