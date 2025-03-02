فريدة سيف النصر تهاجم صناع “العتاولة” وتفجّر غضبها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية هاجر حليم في برنامج “وشك مكشوف” على قناة “هي”، شنت الفنانة فريدة سيف النصر هجومًا حادًا على صناع مسلسل “العتاولة”، وخاصة المخرج أحمد خالد موسى، مؤكدة أنها تعرضت للظلم أثناء التحضير للعمل، وتم استبعادها من الجزء الثاني الذي كان من المفترض أن تقدمه.

قالت فريدة: “أنا مش زعلانة على نفسي.. أنا خايفة على اللي ظلموني، لأني عمري ما ظلمت حد.. كانوا بيخلوني قاعدة 7 أيام من غير تصوير، والشباب الصغيرين اللي في المسلسل كانوا بييجوا يطبطبوا عليَّ عشان كانوا حاسين بيا.. مجهودي اتسرق ومش مسامحاهم”.

أضافت بغضب: “أنا تعبت علشان أحضر للدور، وفجأة لقيت حد تاني بيقدمه! سرقوا مني شخصية (سُترة)، ومش هشتغل مع أحمد خالد موسى تاني.. خلصت”.

جاءت تصريحات فريدة في ظل الجدل الذي أثير حول كواليس المسلسل، خاصة بعد إصابة النجم أحمد السقا أثناء التصوير، مما دفع البعض للتساؤل عن الأجواء داخل العمل.