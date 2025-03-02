منع عرض مسلسل “معاوية” في العراق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي أحدثه الإعلان عن مسلسل “معاوية”، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، أمس السبت، منع عرضالعمل الجديد الذي بدأ عرضه ضمن السباق الرمضاني لحماية المعايير الوطنية العراقية.

وأعلنت الهيئة الحكومية في بيان، أن قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الاعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق”.

وأضاف البيان “تؤكد الهيئة أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، ما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال الشهر الفضيل”، مشيرة إلى أنها “أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، مطالبة إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، وبأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد”.

ودعت الهيئة “جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي”.

يذكر أن المسلسل يروي حياة مؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ويجسد الفنان السوري، لجين إسماعيل، دور الخليفة معاوية، بينما يشارك في العمل مجموعة فنانين عرب آخرين بينهم: إياد نصار، وسامر المصري، وأيمن زيدان، ووائل شرف، وسهير بن عمارة، وأسماء جلال.