شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 2.. رقية تطلب من يوسف تطليق ليل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it، بحوار بين يوسف أبو العزم (خالد سليم) ورقية العسكرى (نيكول سابا) حيث تطلب الأخيرة إبلاغ زوجته بزواجهما الذى ظل في السر طوال الأربعة سنوات الماضية أنجبا خلالها طفلا، ولكن يوسف يذكرها باتفاقهما بأن إشهار الزواج يكون في التوقيت الذى يختاره.

رقية العسكرى تهدد يوسف بأنها سيكون لها تصرف ثاني إذا لم يعلن زواجهما ويطلب منها تطليقها، وفى نفس الوقت تزور ليل (ياسمين عبد العزيز) ليل تزور طبيب النساء بصحبة حماتها إجلال (أنوشكا) ويخبرها الطبيب بأن الحمل على ما يرام ولكنها تحتاج إلى بعض الأدوية، وسط قلق من ليل بأن يكون الحمل به مشاكل ويطلب منها أخذ حقن ويبدو أن ما يقوله الدكتور بالاتفاق مع إجلال التي ترغب في التخلص من الجنين بأي طريقة.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب عن وجود سر يجمع يوسف ووالدته اجلال هانم وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لابد ألا يكتمل. يدور حديث غامض بين يوسف ووالدته إجلال حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة ويضطر يوسف للمغادرة إلى الشركة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأولى

وخلال أحداث الحلقة جهزت ليل أجواء رومانسية للاحتفال بعيد زواجها مع يوسف وتقرر الخروج معه في أحد أماكن السهر، وأثناء جلسوهما تدخل رقية العسكرى المكان ليتوتر يوسف ويخبر ليل بأن هذه السيدة تنافسه بقوة في سوق الجيد، وأن هناك منافسة كبيرة بينهما ولا يحبها على المستوى الشخصى.

وتأتى رقية إلى ترابيزة يوسف وتتعرف على ليل وتطلب الجلوس معهم، لتظهر معالم الغضب والتوتر على ليل بسبب جلوس رقية بجانب يوسف، وفجأة تخبر ليل رقية بأنها متواجدة مع زوجها للاحتفال بعيد زواجهما، فتغادر رقية مباشرة وتطلب ليل هي الأخرى مغادرة المكان، وفى اليوم التالي يظهر يوسف مع رقية التي تطلب منه بأن زوجته ليل لا بد أن تعرف بزواجهما.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.