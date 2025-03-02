فيديو جديد للأمير ويليام وهو يتحدث اللغة الويلزية بطلاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 07:19 مساءً - وافق أمس، اليوم الوطني في ويلز، وتحتفل البلدة التابعة للمملكة المتحدة بأكملها بهذا اليوم على طريقتهم، حيث يعدّون الكعك الويلزي، ويقيمون الأهازيج والاحتفالات في الشوارع والحدائق العامة، واحتفالًا بهذه المناسبة زار الأمير ويليام وكيت ميدلتون ويلز منذ أيام، واحتفلوا مع شعبها، كما نشر أمير ويلز مساء أمس فيديو عبر الحساب الرسمي على انستغرام، وهو يتحدث اللغة الويلزية بطلاقة.

الأمير ويليام يحتفل باليوم الوطني في ويلز

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وجاءت رسالة أمير ويلز في الفيديو الذي نشره باللغة الويلزية بمناسبة اليوم الوطني: "اليوم، نجتمع معًا للاحتفال بويلز، وبتاريخها وثقافتها وشعبها الرائع".

وتابع: "من مناظرها الطبيعية الخلابة إلى لغتها، تواصل ويلز الإلهام. اليوم، سنحتفل بكل ما هو سحري في ويلز". واختتم حديثه قائلاً: "إلى شعب ويلز في جميع أنحاء العالم، يوم وطني سعيد".

وتضمنت رسالة الفيديو أيضًا لقطات لأمير وأميرة ويلز، وهم يحيون المعجبين الذين كانوا يحملون أعلام ويلز ويقدمون لهما أزهار النرجس البري.

اللغة الويلزية هي لغة مشتقة من اللغة الإنجليزية، ويتحدث بها أهل بلاد ويلز في غرب بريطانيا، هناك أيضا ناطقون بها في إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى.

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أمير وأميرة ويلز يدعمان سكان بلدة بونتيبريد

استعداداً لليوم الوطني، خرج أمير وأميرة ويلز في نزهة ملكية، منذ أيام، واستقل الثنائي القطار العام للذهاب إلى بونتيبريد في جنوب ويلز، حيث فوجئ الجمهور بهما، ووثقا رحلتهما وهما يسيران بمحطة القطار، عبر خاصية القصص على حسابهما الرسمي بـ"إنستغرام".

وحرص الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، على الاحتفال باليوم الوطني، مع سكان بلدة بونتيبريد، التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب العواصف والفيضانات التي اجتاحت المنطقة في نوفمبر وديسمبر الماضي، وتسببت في اضطراب وخسارة كبيرة للعائلات والشركات هُناك.

كما ذهب الأمير ويليام، 42 عاماً، والأميرة كيت، 43 عاماً، في جولة بالسوق، وتوقفا عند بعض المحال التجارية، واشتريا مستلزمات الكعك، ثم ظهر الزوجان وهما يشاركان في إعداد العجين ولفه وتقطيعه من أجل الإعداد للكعك بمحل حلوى.

ونقلت الصحف البريطانية أن الأمير ويليام مزح مع الشيف كونر الذي كان يرافقهما بالمطبخ قائلاً: "سيتعين عليك بيع هذا الكعك بنصف السعر".

وعلق كونر للصحافة على لقائه بالأمير والأميرة: "كان حلماً وأصبح حقيقة، لقد كانا أنيقين وودودين ومتواضعين".

وتابع: "الأمير ويليام قائلاً إنها المرة الأولى التي يصنع فيها الكعك الويلزي، لقد كانوا يتناولونه فقط، بينما قالت أميرة ويلز إنها تحب الخبز جداً، وتشارك هذه الهواية مع أبنائها الثلاثة".

وأضاف: "إنهما جاءا لزيارة بونتيبريد، حيث تأثر الكثير من الناس هنا بالفيضانات، وقيامهما بذلك يساعد في رفع معنويات السكان".

توجه الزوجان بعد ذلك إلى مقهى Fountain Café المحلي للتحدث مع مجموعة من أصحاب الأعمال حول حياة السوق، ودورها المركزي داخل المجتمع المحلي، والاستماع إلى تأثير الفيضانات الأخيرة عليهم، والمحطة الثالثة لهما كانت في أحد الأماكن التي تضررت ضرراً بالغاً.

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