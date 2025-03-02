فريدة سيف النصر تهاجم صنّاع "العتاولة 2" بعد استبعادها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية فريدة سيف النصر جدلاً واسعاً بعد انتقادها صنّاع مسلسل "العتاولة 2"، الذي انطلق عرضه أمس السبت، بسبب استبعادها من الجزء الجديد.

واتهمت المخرج أحمد خالد موسى بالتخلي عنها بدلاً من تطوير شخصيتها، مشيرة إلى تعرضها للظلم خلال التصوير.

وقرر فريق العمل إلغاء شخصية "سترة العترة"، التي جسدتها سيف النصر في الموسم الأول، والاستعانة بفيفي عبده في دور زعيمة عصابة تتخفى وراء مظهر ديني، مؤكدين أن التغييرات جاءت لخدمة تطور الأحداث.

وكانت تصريحاتها خلال برنامج وشك مكشوف على قناة هي .

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم.