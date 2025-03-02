دانييلا رحمة تتصدر الترند بشخصية " روح "

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الترند بخصيتها روح في مسلسل نفس الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وتجسد دانييلا دور فتاة ترى بعينيها بنسبة 10 بالمئة فقط وتقع في غرام شاب يجسد دوره الممثل السوري معتصم النهار.

مسلسل "نفس" هو عمل درامي إجتماعي رومانسي كتبت نصه إيمان السعيد وأخرجه إيلي السمعان، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

يشارك في بطولة المسلسل الممثلين عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، إلسا زغيب، رانيا عيسى، روزي الخولي، وفاء موصللي، وسام صباغ، إيلي متري، ميا علاوي وحسين مقدم وغيرهم.



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