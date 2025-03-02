نور عز العرب تستقبل رمضان بأغنية " وحشتنا "

ميرنا وليد - بيروت - في التزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية نور عز العرب بعنوان "وحشتنا" ترحيباً بالشهر الفضيل، وأبصرت النور على طريقة الفيديو كليب.
جاءت أغنية "وحشتنا" باللهجة المصرية، وحملت رسالة ترحيب وشوق للأيام الفضيلة، حيث يجمع رمضان شهر الخير والبركة العائلة والأصدقاء وسط أجواء من المودة والمحبة، وتنتشر السعادة في كل مكان في ظل أجواء الصوم والإيمان.
حمل فيديو كليب أغنية "وحشتنا" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وسلط الضوء على أجواء الحب التي تجمع العائلة في شهر رمضان وما يرافقها من عادت وطقوس خاصة بكل أسرة في الشهر الفضيل.
وأعربت نور عز العرب عن سعادتها بالغناء لشهر رمضان، شهر الخير والبركة والكرم، متمنيةً أن يعم الأمان والخير والحب في كل مكان.
من جهة ثانية، انتهت نور عز العرب من تصوير عمل غنائي جديد بعنوان "يا ريتني ما كنت نمت" تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وتحمل الأغنية اللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد عادل توفيق والحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.
جدير بالذكر أن أغنية "وحشتنا" من كلمات أحمد توفيق عادل والحان نور عز العرب وتوزيع هشام البنا، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.
كانت هذه تفاصيل خبر نور عز العرب تستقبل رمضان بأغنية " وحشتنا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.