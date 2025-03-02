نور عز العرب تستقبل رمضان بأغنية " وحشتنا "

ميرنا وليد - بيروت - في التزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية نور عز العرب بعنوان "وحشتنا" ترحيباً بالشهر الفضيل، وأبصرت النور على طريقة الفيديو كليب.



جاءت أغنية "وحشتنا" باللهجة المصرية، وحملت رسالة ترحيب وشوق للأيام الفضيلة، حيث يجمع رمضان شهر الخير والبركة العائلة والأصدقاء وسط أجواء من المودة والمحبة، وتنتشر السعادة في كل مكان في ظل أجواء الصوم والإيمان.

حمل فيديو كليب أغنية "وحشتنا" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وسلط الضوء على أجواء الحب التي تجمع العائلة في شهر رمضان وما يرافقها من عادت وطقوس خاصة بكل أسرة في الشهر الفضيل.

وأعربت نور عز العرب عن سعادتها بالغناء لشهر رمضان، شهر الخير والبركة والكرم، متمنيةً أن يعم الأمان والخير والحب في كل مكان.

من جهة ثانية، انتهت نور عز العرب من تصوير عمل غنائي جديد بعنوان "يا ريتني ما كنت نمت" تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وتحمل الأغنية اللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد عادل توفيق والحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

جدير بالذكر أن أغنية "وحشتنا" من كلمات أحمد توفيق عادل والحان نور عز العرب وتوزيع هشام البنا، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.