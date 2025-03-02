نادر الأتات ينشد للشهر الفضيل.. أداء يأسر القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قدم النجم اللبناني نادر الأتات بصوته أنشودة “رمضان” التي تعود بالأساس للمنشد الديني ماهر زين، حيث سجلها بصوته وأطلقها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص نادر الأتات على تقديم فيديو خاص للأغنية، حيث تم تصويره أمام أحد المساجد في العاصمة بيروت، ما أضفى طابعًا روحانيًا مميزًا على العمل.

وأرفق نادر الأتات الفيديو بتعليق جاء فيه: “رمضان يا حبيب.. ليتك دومًا قريب شهر الخير والبركة واللمة الحلوة، شهر الرحمة والتسامح والمحبة.. بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوه، صيام مقبول للجميع إن شاء الله.. رمضان مبارك.

حظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل الجمهور، إذ أعرب المتابعون عن إعجابهم بأداء نادر الأتات للأنشودة، وقاموا بمشاركة الفيديو على صفحاتهم وحساباتهم الشخصية، مشيدين بإحساسه العميق وأدائه المميز الذي لامس أجواء الشهر الفضيل.