مؤلف “وتقابل حبيب” يثير الجدل: ليس لدي جوائز لتشجيع المشاهدين كما يفعل سواي

أكّد المؤلف عمرو محمود ياسين أنه مظلوم في المنافسة هذه السنة لأن الكثير من صنّاع المسلسلات أقاموا مسابقات وقدّموا جوائز قيّمة لحضور اعمالهم، والجمهور متفاعل معهم، لكن من جهته هو ليس لديه مسابقات ولا عنده جوائز”.

وعاد عمرو محمود ياسين بتعليقه الى أيام زمان، كاشفًا ان المسلسلات كانت تنجح من غير كل هذه المسابقات والجوائز. وتساءل “هل فاز أحد بسيارة أو ذهب عندما شاهد “سوق العصر” أو “ليالي الحلمية”؟ وتابع “ياسين” أن النجاح الحقيقي يأتي من الحكاية الجميلة التي تستمر مع الناس. لذا بجائزة او من غيرها هو بانتظار محبّي وجمهور الدراما في رمضان مع مسلسل “وتقابل حبيب” لأن الحكاية الجميلة هي التي ستفوز في النهاية.

وكان مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، انوشكا، صلاح عبد الله وعدد كبير من الممثلين من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري، قد انطلق عرض اولى حلقاته، حيث قدّمت الحلقة الأولى عدد من المفاجآت التي أشعلت الأحداث مع ظهور نيكول سابا في المسلسل بشخصية “رقية العسكري” التي جاءت على عكس سير حياة شخصية “ليل الحسيني” التي تقدّمها ياسمين عبد العزيز التي تعيش حياة هادئة مع زوجها “يوسف” الذي يقدّم دوره خالد سليم لتكشف نيكول عن سرّ خطير يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الكبير الذي تعيشه “ليل” وينذر بوجود أسرار كبيرة خلال الفترة القادمة.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من الموسم ظهرت “رقية” أثناء جلوس يوسف وليل في أحد الأماكن العامة لتضع يوسف في موقف صعب يحاول الخروج منه حين يوصفها بأنها شخصية شريرة للغاية في محاولة إبعاد أي شك لدى ليل الحسيني حول وجود علاقة بينهما، لكن رقية العسكري تصّر على التواجد على الطاولة التي يتواجد عليها ليل ويوسف.

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وانتهت أحداث الحلقة بلقاء قوي بين رقية ويوسف يخبرها أن هذا لم يكن اتفاقهما من البداية لتخبره رقية بأن زوجته يجب أن تعرف بحقيقة زواجها من يوسف “لازم تعرف إن أنا مراتك”.