شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ظهرت في دراما رمضان بوجهين بين مسلسلات إذاعي وتليفزيوني.. هنيدي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دراما رمضان 2025 الحالي، وجود أكثر من نجم بشخصيتين مختلفتين بأعمال مختلف بين مسلسلات إذاعي وتليفزيوني، وعلى رأسهم النجم محمد هنيدي، في خلال التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الفنانين مشاركين بمسلسلات إذاعي وتليفزيوني.

يظهرالنجم محمد هنيدي بموسم رمضان 2025 على شاشات التليفزيون وكذلك محطات الإذاعة، حيث يقدم في تليفزيون مسلسل شهادة معاملة أطفال يشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، على قناتي BCC وDMC ومنصة Watch it الرقمية، والمسلسل الإذاعي حلم حليم الذي يتم بثه على إذاعات راديو النيل الأربع ميجا FM، شعبي FM، نغم FM، راديوهيتس.

كما أيضًا يجتمع الزوجان حسن الرداد وايمى سمير غانم على شاشات التليفزيون وكذلك محطات الإذاعة فى شهر رمضان الجارى 2025، حيث يقدم الثنائى مسلسل عقبال عندكوا للعرض على قناتى ON و CBC ومنصة watch it، والمسلسل الإذاعى شركة الاستشارات الإجرامية الذى يتم بثه على إذاعات راديو النيل الأربعة ميجا FM، شعبى FM، نغم FM، راديو هيتس.

أما الفنان أحمد صيام يشارك فى رمضان بمسلسل حكيم باشا على التليفزيون قناة CBC وCBC دراما وقناة الحياة ومنصى Watch it الرقمية، والمسلسل الإذاعى بشرة خير مع النجمة صفاء أبوالسعود الذى يتم بثه على إذاعة 9090.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

يجسد الفنان علاء مرسى شخصيتين مختلفين سواء أعمال مسلسلات تليفزيونى والثانية الإذاعى، من مسلسلات مشاركه من خلالها دراما رمضان تليفزيون "ولاد الشمس" ، شهادة معاملة أطفال، "عقبال عندكوا، والمسلسل الاذاعى حلم حليم.

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