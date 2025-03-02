شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Anora الأقرب للفوز بالأوسكار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات عن حفل الأوسكار الـ 97، الذى سيقام في مسرح دولبي في هوليوود، ومع وجود 10 أفلام عالمية مرشحة لـ جائزة أفضل فيلم، يبقى Anora، هو الأقرب للفوز بالجائزة.

حيث فاز Anora بمزيج مقنع من الجوائز التمهيدية، وهى جائزة السعفة الذهبية في كان، وجائزة نقابة المنتجين، وجائزة نقابة المخرجين، وجائزة نقابة الكتاب، وجائزة اختيار النقاد.



Anora

فى نفس السياق أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" أن الحفل الـ97 لن يتضمن عروضا حية للأغاني المرشحة لجوائز الأوسكار، بسبب حرائق لوس أنجلوس.

في السابق تم أداء كل أغنية مرشحة على خشبة المسرح أثناء البث التليفزيوني، لكن هذا العام سوف تبتعد فئة أفضل أغنية أصلية عن العروض الحية وستركز على مؤلفي الأغاني.

وتضمنت رسالة الأكاديمة: "سنحتفل بفنونهم من خلال تأملات شخصية من الفرق التي تجلب هذه الأغاني إلى الحياة، كل هذا وأكثر من ذلك، سيكشف عن القصص والإلهام وراء المرشحين لهذا العام".

وذلك بعدما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز، والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبراير، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.