شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سيد الناس رمضان 2025.. عمرو سعد يبحث عن هويّة والدته والان مع تفاصيل الخبر

مسلسل سيد الناس الحلقة الأولى شهدت العديد من الأحداث أبرزها خروج الجارحى أبو العباس (عمرو سعد) من السجن بعد قضائه 3 سنوات بدلأ من والده رشدى (خالد الصاوى)، ويصل الجارحى إلى منزله بالسبتية وسط استقبال من الأهل والأسرة المنقسمة ما بين السعيدين بعودته والغاضبين بسبب اعتماد والده عليه الدائم وحبه له أكثر من باقى أخوته.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس عن حدث وقع منذ 20 سنة ويترتب عليه معظم الأحداث الحالية، حيث كان هناك 3 صديقات هن آمنة (ريم مصطفى)، فتحية (إنجى المقدم) وسماح (منة فضالي) وقعن جميعا في حب الجارحى أبو العباش، ولكنه كان يحب فتحية إلا أن والده رفض فتحى وقرر تزويجه من آمنة نظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعه بوالدها.

مسلسل سيد الناس رمضان 2025

مسلسل سيد الناس الحلقة الأولى كشفت أيضًا أن فتحية عندما علمت بزواج الجارحى (عمرو سعد) من آمنة حاولت قتلها، لكنها أخطأت وقتلت زوجة مجدي شقيق الجارحي، فقرر مجدي الانتقام لزوجته بقتل فتحية وعائلتها، وبالفعل نجح في حرق منزلهما وقتل عائلتها إلا أن فتحية تمكنت من الهرب، وتبين في نهاية الحلقة أن الجارحي كان يحمي فتحية طوال 20 عاماً في مزرعة يمتلكها، بينما تظن عائلته أنها ماتت.

مسلسل سيد الناس الحلقة الأولى شهدت، محاولات عمرو سعد الوصول إلى والدته التي يخفى والده هويتها عنه، حيث تزوج والد الجارحى من امرأتين لاالأولى سناء (سلوى عثمان)، وهي تعمل حالياً خادمة في المنزل، وتزوجها سراً وطلب منها عدم الإنجاب، إلا أنها أنجبت الجارحي الذي أصبح محبوباً لدى والده، لكنه أجبرها على إخفاء زواجها والعمل كخادمة في منزل العائلة لتكون بجانب ابنها الذي لا يعلم أحد أنها أمه.

مسلسل سيد الناس الحلقة الأولى

أما الزوجة الثانية فهي اعتماد الهواري (إلهام شاهين) ولديها ابنان، هما مجدي (أحمد فهيم)، وعفيفي (أحمد رزق)، وهو رجل متشدد يدّعي التدين، ومتزوج من علياء صبحي ويجبرها على ارتداء النقاب، وفي الوقت نفسه يقدم عفيفي محتوى دينياً في لايف على السوشيال ميديا، وينتظر وفاة والده طمعاً في الميراث من أجل فتح قناة فضائية دينية.

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

