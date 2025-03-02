مسلسل في لحظة يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته وهذه هي أحداثه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 05:49 مساءً - نجح مسلسل "في لحظة" في لفت أنظار جمهور الدراما نحو أحداثه التي جاءت سريعة ومشوقة في أولى حلقاته، الأمر الذي ساهم في جعل اسمه في قائمة الأكثر تداولاً على منصة إكس سواء في مصر أو السعودية، نظراً لتفاعل الجمهوربشكلٍ واسع مع أحداثه المشوقة التي تجمع بين الرومانسية والانتقام.

خيانة موثقة

بدأت الحلقة الأولى بالتعرف على عائلة "سيف الزيني" والذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي، حيث يعيش مع شقيقته "آسيا" وأبنائها، والتي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر.

وخلال الأحداث، تكتشف "آسيا" خيانة زوجها وتقوم بتصويره بالموبايل وتنشر الفيديو عن طريق خاصية البث المباشر، وتكشف الحلقة عن خلافات "سيف الزيني" مع رجل الأعمال "عماد حجازي" والذي يقوم بدوره الفنان نور محمود.

جريمة قتل

كما سلطت الحلقة الأولى الأضوء على حياة "فريدة منصور" التي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين والتي تعمل في مجال صناعة الإكسسورات الفضية، وتجمعها قصة حب مع "مروان" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد الشامي، وتنتهي الحلقة باكتشاف "سيف الزيني" لحادث قتل مُدبر لمُهر جديد قام بشرائه في صباح اليوم، وكذلك تعود "فريدة" إلى منزلها وتكتشف مقتل والدها "منصور".

مسلسل في لحظة

تدور أحداث المسلسل حول فريدة (ميرنا نور الدين)، التي تحاول التماسك بعد وفاة والدها في ظروف غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول، لكن مع ظهور رجل الأعمال البارز سيف (أحمد فهمي)، تبدأ حياتها في التغير، حيث تراه فرصة للتخلص من جميع مشكلاتها، إلا أن الأحداث تأخذ منحنى غير متوقع، عندما تتحول لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من التطورات الدرامية المتسارعة.

المسلسل من بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

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