أميرة الفضل تنشر صوراً لها من مهرجان إيفا وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 05:49 مساءً - شاركت الإعلامية أميرة الفضل متابعيها عدداً من الصور لها برفقة إعلاميات وفنانات من مهرجان إيفا، ونشرت صورة برفقة الشاعر سهام الشعشاع وعلقت وكتبت: "مهرجان إيفا، لتكريم مجموعة من السيدات العربيات الرائدات في مجالات مختلفة، شكراً الصديق والشاعر سهام الشعشاع على الدعوة الكريمة وبالتوفيق إن شاء الله في الدورات القادمة".
وكذلك نشرت صورة برفقة الفنانة ديانا حداد وكتبت: "الجميلة بكل معانيها الفنانة ديانا حداد، وذكريات وأحاديث رائعة"، وأيضاً نشرت صورة أخرى لها وكتبت: "مهرجان تكريم الرائدات في مجالات مختلفة".
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"مهرجان إيڤا" في دبي
انطلق "مهرجان إيڤا" في دبي بدورته الأولى مؤخراً تحت رعاية الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد المكتوم واحتفى بإنجازات المرأة العربية في جميع الميادين، وتم تكريم عدد من السيدات العربيات اللواتي تركن بصماتهن بمجالات عدة.
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المكرمات بالنسخة الأولى من مهرجان إيڤا
- الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي حصلت على جائزة الشخصية الاجتماعية المؤثرة.
- الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم حصلت على جائزة تنمية ودعم المجتمع.
- الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي حصلت على جائزة الريادة في مجال القيادة.
- النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان حصلت على جائزة المرأة القيادية.
- الدكتورة موزة عبيد غباش حصلت على جائزة الإبداع الثقافي.
- الفنانة يارا صبري حصلت على جائزة الإبداع الفني.
- الفنانة ديانا حداد حصلت على جائزة الإنجاز الفني في مجال الغناء والموسيقى.
- الإعلامية ميسون عزام حصلت على جائزة التميز في مجال الإعلام.
- الإعلامية فاديا الطويل حصلت على جائزة رمز الشجاعة.
- ميرنا يونس حصلت على جائزة الأعمال الخيرية والإنسانية.
- المصممة منال عجاج حصلت على جائزة التميز في مجال تصميم الأزياء.
- الدكتورة منى اللوغاني حصلت على جائزة الابتكار العلمي والتقني.
- الدكتورة فاطمة الصرايرة حصلت على جائزة الأمومة الملهمة.
- الدكتورة منى محمد الحمادي حصلت على جائزة العزيمة والإصرار.
- نور ستارز حصلت على جائزة التميز في مجال السوشيال ميديا.
- إيفلين عبيد حصلت على جائزة الأنشطة المجتمعية.
- الفنانة خلود عيسى حصلت على جائزة عن شركة شبابيك العقارية.
- رزان عبد الكريم الفاهوم حصلت على جائزة الاستدامة.
لجنة اختيار المكرمات
- مريم عثمان مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم
- خديجة البنا رئيسة جمعية حرم السفراء العرب في الهند
- الشاعرة والإعلامية الدكتورة بروين حبيب
- الإعلامية زينة اليازجي
- الإعلامية رولا الطراونة.
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