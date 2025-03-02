أميرة الفضل تنشر صوراً لها من مهرجان إيفا وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 05:49 مساءً - شاركت الإعلامية أميرة الفضل متابعيها عدداً من الصور لها برفقة إعلاميات وفنانات من مهرجان إيفا، ونشرت صورة برفقة الشاعر سهام الشعشاع وعلقت وكتبت: "مهرجان إيفا، لتكريم مجموعة من السيدات العربيات الرائدات في مجالات مختلفة، شكراً الصديق والشاعر سهام الشعشاع على الدعوة الكريمة وبالتوفيق إن شاء الله في الدورات القادمة".

وكذلك نشرت صورة برفقة الفنانة ديانا حداد وكتبت: "الجميلة بكل معانيها الفنانة ديانا حداد، وذكريات وأحاديث رائعة"، وأيضاً نشرت صورة أخرى لها وكتبت: "مهرجان تكريم الرائدات في مجالات مختلفة".

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"مهرجان إيڤا" في دبي

انطلق "مهرجان إيڤا" في دبي بدورته الأولى مؤخراً تحت رعاية الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد المكتوم واحتفى بإنجازات المرأة العربية في جميع الميادين، وتم تكريم عدد من السيدات العربيات اللواتي تركن بصماتهن بمجالات عدة.

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المكرمات بالنسخة الأولى من مهرجان إيڤا

الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي حصلت على جائزة الشخصية الاجتماعية المؤثرة.

الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم حصلت على جائزة تنمية ودعم المجتمع.

الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي حصلت على جائزة الريادة في مجال القيادة.

النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان حصلت على جائزة المرأة القيادية.

الدكتورة موزة عبيد غباش حصلت على جائزة الإبداع الثقافي.

الفنانة يارا صبري حصلت على جائزة الإبداع الفني.

الفنانة ديانا حداد حصلت على جائزة الإنجاز الفني في مجال الغناء والموسيقى.

الإعلامية ميسون عزام حصلت على جائزة التميز في مجال الإعلام.

الإعلامية فاديا الطويل حصلت على جائزة رمز الشجاعة.

ميرنا يونس حصلت على جائزة الأعمال الخيرية والإنسانية.

المصممة منال عجاج حصلت على جائزة التميز في مجال تصميم الأزياء.

الدكتورة منى اللوغاني حصلت على جائزة الابتكار العلمي والتقني.

الدكتورة فاطمة الصرايرة حصلت على جائزة الأمومة الملهمة.

الدكتورة منى محمد الحمادي حصلت على جائزة العزيمة والإصرار.

نور ستارز حصلت على جائزة التميز في مجال السوشيال ميديا.

إيفلين عبيد حصلت على جائزة الأنشطة المجتمعية.

الفنانة خلود عيسى حصلت على جائزة عن شركة شبابيك العقارية.

رزان عبد الكريم الفاهوم حصلت على جائزة الاستدامة.

لجنة اختيار المكرمات

مريم عثمان مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم

خديجة البنا رئيسة جمعية حرم السفراء العرب في الهند

الشاعرة والإعلامية الدكتورة بروين حبيب

الإعلامية زينة اليازجي

الإعلامية رولا الطراونة.

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