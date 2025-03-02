إسلام مبارك تتصدر الترند لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تمكن إسم الممثلة السودانية إسلام مبارك من تصدر الترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول حلقتين من مسلسل أشغال شقة جدًا، حيث تجسد دور "مدينة" عاملة منزل الممثلين أسماء جلال وهشام ماجد، وتقدم هذه العاملة مواقف كوميدية جداً خاصةً أنها تأكل كثيراً.



وكانت مبارك قد شاركت في بطولة فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" وكان العرض الأول له خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية وحملت الدورة عنوان "للسينما بيت جديد".

مبارك تواجدت هناك من أجل حضور عرض العمل، والذي هو بطولتها وأسيل عمران وبدر محمد وحنين سعيد ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح وأمينة خليل، وهو تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع الممثلة مبارك.