زين العمر برسالة توحد الأديان

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني زين العمر رسالة وحد فيها الأديان حيث وجه معايدة للمسيحيين والمسلمين في زمن الصوم.

وفي التفاصيل كتب العمر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"علّمني إنجيلي أن أحب فأحببت قرأنكم رمضان كريم وصوم مبارك".

وكان قد هنأ العمر، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على توليه هذا المنصب الجديد، ونشر صورته على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً: "لا أعرف شخصكم الكريم لكنني قرأت في وجهك عدل وعدالة ينتظرها جميع اللبنانيين حماكم الله أنتم وفخامة الرئيس جوزيف عون وسدّد خطاكم من أجل إنقاذ لبنان".

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