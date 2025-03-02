محمد سيد بشير يوجه رسالة مؤثرة لحسام شوقي

ميرنا وليد - بيروت - أهدى السينارسيت المصري محمد سيد بشير مسلسل الأميرة والذي يعرض في رمضان 2025 إلى روح المنتج الراحل حسام شوقي.



وكتب محمد سيد بشير على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أهداء واجب قبل عرض مسلسل الأميرة، إلى روح حسام شوقي، الرجل الذي لم يكن مجرد داعم، بل كان ركنًا أساسيًا في رحلتي، كان الأمان، والسند، والقلب الذي احتوى أحلامي وآمن بي كما لم يفعل أحد.

على مدار خمس سنوات، كان القوة التي تدفعني للأمام، وكان الأميرة مشروعنا الأخير، الحلم الذي احتضنه بحب وكأنه قطعة من روحه. بعد رحيله، شعرت أن كل شيء توقف، أن الحلم انطفأ برحيله، لكن كأن روحه أبت أن تتركني وحيدًا، فأرسل لي المنتجة الشغوفة الشاطرة مها سليم، وكأنها تكمل ما بدأناه معًا، ستظل روحك حاضرة في كل مشهد، في كل كلمة، في كل خطوة أخطوها. رحمك الله يا حسام، كنت أكثر من أخ والسند والأمان".