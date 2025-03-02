غزل متبادل بين وسام فارس وسارة أبي كنعان

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة اللبنانية سارة أبو كنعان فريق عمل مسلسل "بالدم"، على العمل وخصت أيضاً زوجها الممثل اللبناني وسام فارس بالتهنئة على دوره، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "مسلسل بالدم روعة روعة روعة ! كل ممثل لاعب دورو كتير صح !! مبروك للكل فرداً فرداً ومبروك لبطلي الحلو، لجوزي".
ورد فارس على أبي كنعان:"جمالك وجمال قلبك كليوباترا".
العمل من بطولة ماغي بو غصن ومجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات منهم بديع أبو شقرا وباسم مغنية وجيسي عبدو وسينتيا كرم وماريلين نعمان وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني وغيرهم، وهو إنتاج إيغل فيلمز وإخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر.
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