شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب .. ماذا سيكون رد فعل ياسمين عبد العزيز بعد اكتشاف خيانة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، على حدث مثير ومشوق بعدما كشفت رقية العسكرى (نيكول سابا) عن زواجها من يوسف (خالد سليم) زوج ليل (ياسمين عبد العزيز) سرًا، فهل تكتشف ليل خيانة زوجها يوسف وزواجه عليها في الحلقة الثانية التي تعرض اليوم الأحد، وماذا سيكون رد فعلها بعد ذلك.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب اكتشاف ليل حملها وتخشى أن يكون زوجها يوسف متضايق من هذا الحمل إلا أنه بمجرد معرفته أبدى سعادته وأخبرها أنه يتمنى أن تكون حامل في ولد ليكون آخر لابنتيهما سارة ونور.

وكشفت الحلقة الأولى عن وجود سر يجمع يوسف ووالدته اجلال هانم (أنوشكا) وظهر ذلك عندما أخبر يوسف والدته بحمل زوجته ليل لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لابد ألا يكتمل. يدور حديث غامض بين يوسف ووالدته إجلال حيث أخبرها بأن حمل زوجته ليل إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر ليل فجأة ويضطر يوسف للمغادرة إلى الشركة.

وخلال أحداث الحلقة جهزت ليل أجواء رومانسية للاحتفال بعيد زواجها مع يوسف وتقرر الخروج معه في أحد أماكن السهر، وأثناء جلسوهما تدخل رقية العسكرى (نيكول سابا) المكان ليتوتر يوسف ويخبر ليل بأن هذه السيدة تنافسه بقوة في سوق الجيد، وأن هناك منافسة كبيرة بينهما ولا يحبها على المستوى الشخصى.

وتأتى رقية إلى ترابيزة يوسف وتتعرف على ليل وتطلب الجلوس معهم، لتظهر معالم الغضب والتوتر على ليل بسبب جلوس رقية بجانب يوسف، وفجأة تخبر ليل رقية بأنها متواجدة مع زوجها للاحتفال بعيد زواجهما، فتغادر رقية مباشرة وتطلب ليل هي الأخرى مغادرة المكان، وفى اليوم التالي يظهر يوسف مع رقية التي تطلب منه بأن زوجته ليل لا بد أن تعرف بزواجهما.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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