شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد ++ الحلقة 3.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد ++ على قناة ON الساعة 6 مساء وتعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء والساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً.

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025