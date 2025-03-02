شكرا لقرائتكم خبر عن 36 قاعدة صالونات وخطوبتين اتفركشوا.. خناقة آسر ياسين ووالدته بمسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول محمد عزت "آسر ياسين" البحث عن عروسة للزواج منها، وأنه لم يتزوج وشارف على الـ40 من عمره، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قلبي و مفتاحه ويذهب مع والدته "سما إبراهيم" للقاء إحدى السيدات التي يتعرف عليها ولكن تنتهي المقابلة بالفشل، بسبب خناقة كلامية بينها وبين والدته (سما إبراهيم).

ويذهب إلى المنزل ويدخل في مشادة كلامية مع والدته وأنها لم يعجبها أي بنت لأنها لاتليق به وبمستواهم الاجتماعى، قائلاً لها: "36 قاعدة صالونات وخطوبتين اتفركشوا بسببك خلاص اختارى عروسة على مزاجك".

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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