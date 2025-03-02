مسلسل سيد الناس الحلقة الأولى.. عمرو سعد يخرج من السجن ويبحث عن والدته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 04:19 مساءً - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "سيد الناس" عن انتظار عائلة رشدي الجارحي (خالد الصاوي) في منطقة السبتية خروج ابنه الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) المُلقَّب بسيد الناس، بعد قضائه 3 سنوات محبوساً بدلاً من والده، وقبل خروجه ينكشف ما يجري في العائلة، وانتظار العديد من أفرادها وفاة كبيرهم رشدي؛ من أجل تقييم الميراث إضافة إلى وجود حكايات وأسرار داخل هذه العائلة.

عودة أحمد فهيم من الهرب وسر إنجي المقدم

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شهدت الحلقة أيضاً عودة مجدي () شقيق الجارحي من لندن، بعد أن سافر هرباً من حكم قضائي قديم، وعاد بعد سقوط هذا الحكم، وكشفت الأحداث عن وجود قصة حب قديمة منذ 20 عاماً جمعت بين الجارحي وفتحية (إنجي المقدم)، إلا أنها لم تكتمل بسبب رفض والد الجارحي زواجهما، وقرر أن يزوّجه من آمنة (ريم مصطفى)، وهي ابنة الشيخ ربيع العطار، نظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تجمع والد الجارحي بوالدها.

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وكانت آمنة وفتحية وسماح الهواري (منة فضالي) ثلاث صديقات وقعن جميعاً في حب الجارحي، إلا أنه كان يحب فتحية، التي عندما علمت بزواجه من آمنة حاولت قتلها، لكنها أخطأت وقتلت زوجة مجدي شقيق الجارحي، فقرر مجدي الانتقام لزوجته بقتل فتحية وعائلتها، وبالفعل نجح في حرق منزلهما وقتل عائلتها إلا أن فتحية تمكنت من الهرب، وتبين في نهاية الحلقة أن الجارحي كان يحمي فتحية طوال 20 عاماً، بينما تظن عائلته أنها ماتت.

قصة خالد الصاوي مع سلوى عثمان

كشفت الحلقة الأولى من "" الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عن حياة رشدي الجارحي الذي كان متزوجاً من امرأتين؛ الأولى سناء (سلوى عثمان)، وهي تعمل حالياً خادمة في المنزل، وتزوجها سراً وطلب منها عدم الإنجاب، إلا أنها أنجبت الجارحي الذي أصبح محبوباً لدى والده، لكنه أجبرها على إخفاء زواجها والعمل كخادمة في منزل العائلة لتكون بجانب ابنها الذي لا يعلم أحد أنها أمه.

أما الزوجة الثانية فهي اعتماد الهواري (إلهام شاهين) ولديها ابنان، هما مجدي (أحمد فهيم)، وعفيفي (أحمد رزق)، وهو رجل متشدد يدّعي التدين، ومتزوج من علياء صبحي ويجبرها على ارتداء النقاب، وفي الوقت نفسه يقدم عفيفي محتوى دينياً في لايف على السوشيال ميديا، وينتظر وفاة والده طمعاً في الميراث من أجل فتح قناة فضائية دينية.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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