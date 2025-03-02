تصدرت الترند بعد ظهورها في أشغال شقة.. من هي إسلام مبارك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 04:19 مساءً - تصدر اسم الفنانة إسلام مبارك ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل أشغال شقة جداً الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد في موسم رمضان 2025.

من هي إسلام مبارك؟

قدمت الفنانة السودانيةفي العمل دور شخصية تُدعى مدينة ومن نيجيريا، وتأتي لمساعدة أسماء جلال وهشام ماجد في المنزل وتقوم بعملها على أكمل وجه، ولكنهما فوجئا بشراهتها في تناول الطعام؛ لذا قررا أن ينهيا عملها بالمنزل، بعدما حاولا إعطاءها أدوية لسد الشهية، وهو ما عرضهما لأزمة كبيرة.

إسلام مبارك هي فنانة سودانية درست التمثيل والإخراج، ودخلت عالم الدراما منذ عام 2001 وفي رصيدها العديد من الأعمال الدرامية السودانية، وكانت أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "ستموت في العشرين" الذي مثَّل السودان في الأوسكار عام 2021.

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ومن أبرز أعمالها كانت مشاركتها مؤخراً في بطولة الفيلم السوداني "جهنمية"، إضافة إلى أنها أعلنت منذ فترة أنها ستكون من بين المشاركين في بطولة فيلم "أسد" مع النجم محمد رمضان الذي من المقرر عرضه خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته إسلام مبارك في العمل، وجه لها هشام ماجد رسالة عبر حسابه على إنستغرام قال فيها: "في حُبك يا مدينة، شكراً الفنانة السودانية إسلام مبارك".

قصة مسلسل أشغال شقة جداً

في الموسم الثاني من مسلسل، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي "هشام ماجد" وزوجته الإعلامية ياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، دنيا ماهر، وانتصار.

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