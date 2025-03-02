يسرا تعزي باسم سمرة برحيل والدته

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة المصرية يسرا تعزية للممثل المصري باسم سمرة برحيل والدته، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للفنان و الصديق الغالي باسم السمرة في وفاة والدته ربنا يصبرك و يقويك ، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمكم الصبر والسلوان على هذا الفراق الأليم.

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يذكر أن يسرا تغيب عن رمضان 2025 ولن تطل في أي عمل، لكنها ستشارك مع المخرج المصري علي إدريس والكاتبة زينب عزيز في فيلم سينمائي، يسرا وعلي إدريس كانا قد تعاونا منذ 19 عامًا في فيلم "كلام في الحب"، الذي عُرض عام 2005.

كما ستصور يسرا مسلسل قصير مع المخرج المصري محمد سامي.