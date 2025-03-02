هكذا علق محمد رمضان على أول حلقة من برنامجه

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان المصري محمد رمضان بعد عرض أول حلقة من برنامجه "مدفع رمضان"، والتي حققت نجاحاً.

وكتب محمد رمضان على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مدفع رمضان أجمل مشروع عملته في حياتي، فرحة الناس بالدنيا ربنا يديمها نعمة على مصر".

وكان قد أطلق رمضان شارة برنامجه الجديد الذي يحمل عنوان "مدفع رمضان".

وظهر رمضان في الكليب بـ عدة شخصيات مثل صياد، عامل بناء، مهندس، وعامل على عربة فول وغيرها.

وتقول كلمات هذه الأغنية:

"أكتر من اللي بينا في إيه

دي كبيرة يا ناس حكايتنا

وأكتر من كل ده إيه

أكتر من الصحبة دي إيه

ما هي كتف بكتف تشيلنا

وأجدع من كده إيه

قلبها هتلاقي في حد غالي عندك يستاهل أكتر

هتلاقي بينكو حكاوي كتير وسنين جايين بأكتر وأكتر".

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