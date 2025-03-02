في يوم أحد المرفع .. هذه الرسالة التي وجهتها نجوى كرم

ميرنا وليد - بيروت - في يوم أحد المرفع، وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اليوم أحد المرفع ،

أي عرس قانا، والتحوّل من ظلمة الموت إلى نور الحياة بالترفّع عن شهوات الأرض بكرا أوّل يوم صيام مرفق بالصلاة والأعمال.

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ومنتذكّر إنّو نحن من التراب وإلى التراب نعود..انشالله يكون مقبول، صوم مبارك."

وكانت قد احتفلت كرم، بعيد ميلادها بطريقة لافتة، وذلك خلال حفلها الذي أحيته في أمستردام.

وقدمت نجوى لمتابعيها بهذه المناسبة، عرضاً حصرياً لحفلها يوم 26 شباط/ فبراير على يوتيوب، والذي أحيته ضمن جولتها العربية والعالمية لعام 2025.

وظهرت نجوى وهي تقول: "عيدي بذكّرني بالسنين يلي مرقت... وهالحفلة بتذكّرني بسنين محبة "فانز نجوى كرم" اللي بحبهم".

ووثقت نجوى الأجواء الساحرة بحفلها، والذي غنت فيه باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بطريقة حماسية، سواء بالرقص أو الغناء أو التصفيق.