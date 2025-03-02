منة عرفة تكـ شف عن لقطات من كواليس " وتقابل حبيب "

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة عرفة مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

يشارك في المسلسل نخبة من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقي، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها التي تدخلها في معركة شاقة.

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