شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام مبارك .. فنانة سودانية من الأوسكار وبرلين للدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة السودانية إسلام مبارك، مواقع التواصل الاجتماعى، بعد عرض أول حلقتين من مسلسل أشغال شقة جدًا، وقدمت إسلام مبارك شخصية مدينة عاملة منزل تساعد أسماء جلال في المنزل، ودارت مواقف كوميدية بينهما ومع هشام ماجد.

بدأت إسلام مبارك مسيرتها منذ سنوات حيث قدمت عديدا من الأعمال التي جعلتها من أبرز الممثلات السودانيات، كانت انطلاقتها السينمائية من خلال فيلم ستموت في العشرين، والذي اختير لتمثيل السودان في جوائز الأوسكار كما لعبت دورًا في فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، وهو عمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، الذي عرض ضمن مهرجان برلين السينمائي في دورته التى أسدل عليها الستار منذ أيام.

فيلم ستموت في العشرين إنتاج السودان ومصر وإخراج أمجد أبو العلا ومأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.

فيلم "ستموت في العشرين" حصل علي العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية وذلك بعد حصوله على منحة تطوير بصندوق اتصال بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ثم بعدها شارك في مهرجان فينيسيا ومهرجان الجونة ومهرجان مومباي السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد كبير من المهرجانات الأخرى.