شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد صبحى يعلن رحيل مصطفى طه صاحب أدوار تخاريف ووجهة نظر والزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد صبحي، عن رحيل الفنان مصطفى طه، حيث نشر عدة صور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "البقاء لله، رحل الفنان مصطفى طه.. قابلته بمسرح الجلاء بجوار محطة سكك حديد مصر رمسيس عام 1977 وكنت أقوم بتحضير عرض هاملت وهو كان يعمل عامل بالسكة الحديد".

وأضاف الفنان محمد صبحي، قائلاً: "أحبني وأحببته فطلب يعمل عاملاً بسيطًا في الديكور، ثم فجأة نظرت له بعد ثلاثة أشهر وجدت فيه ضالتي للبحث عن ممثل يلعب دور حفار القبور وهو مشهد صعب ومهم جدًا، وقررت أن يلعب الدور رغم أنه لم يمثل من قبل ولم يتعلم فقررت أعلمه وأقدمه وكان أداؤه رائعًا ونجح أمام الجمهور لأول مرة، ثم أصبح ممثلاً بالفرقة وقد مثل بعد ذلك مسرحية تخاريف ووجهة نظر والزيارة وأفلام العميل رقم 13 وأونكل زيزو حبيبي ومسلسل فارس بلا جواد".

وتابع الفنان محمد صبحي قائلاً: "لقد حزنت لفراقك كنت إنسانا رائعا وفنانا اجتهد وكان رائعًا ومتواضعًا، ندعو الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان".