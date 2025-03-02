شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرائم قتل في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض المسلسلات الرمضانية في حلقاتها الأولى ظهرت جرائم القتل التي تجعل المشاهد في حالة من الحيرة والترقب، أعتمد فيها صناع هذه الأعمال على مبدأ التشويق والمفاجأة منذ الحلقة الأولى، وخلال التقرير التالية يرصد الخليج 365 المسلسلات الـ4 التي بدأت أحداثها بـ جرائم قتل.

مسلسل فهد البطل

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل ذهاب أحمد العوضى "فهد" لزيارة أخته في المعرض الذي تعمل فيه ليجده مغلقا بعدما حرص صاحبه "حيدر" على إغلاقه ليغتصب شقيقته راوية "كارولين عزمي" المعروفة بسمارة الحتة، كما يدلعها فهد، ليصل فهد في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدى حيدر ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.



مسلسل فهد البطل

مسلسل إخواتي

شهدت الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، أحداثًا درامية متصاعدة في نهاية الحلقة، بعد أن أسدل الستار على الحلقة الأولى بوفاة "ربيع" زوج النجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء"، والعمل من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



مسلسل إخواتى

مسلسل أثينا

ذهبت مى "جنا الأشقر" إلى المنزل، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أثينا والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، وأرسلت صورة إلى شقيقتها نادين "ريهام حجاج"، وحاولت الاتصال بها، ولكنها لم ترد عليها، ثم جاءت لها رسالة من حساب أثينا يطلب منها الانتحار وأنها لن تحس بشيء وأنه مثل الرحلة الطويلة.



مسلسل أثينا

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