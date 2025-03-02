شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مروان يتجه نحو المجهول بعد انتحار مى فى مسلسل أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض مي "جنا الأشقر" شقيقة نادين "ريهام حجاج" ضمن أحداث مسلسل أثينا، لأزمة كبيرة غامضة ومن خلالها تحكي مع شخصية غامضة عبر تطبيق "سناب شات" تدعى "أثينا" وتحكي له كل تفاصيل حياتها، وعلى أثرها تقرر بعد حديثها مع "أثينا" التخلص من حياتها من خلال القفز من شباك غرفتها، وهو ما يعرضها إلى كسر في العمود الفقري ودخول الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وانتهت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بإرسال حساب "أثينا" رسالة لمروان "على السبع" صديق مى ممكن نبقى أصحاب لذلك هل يتعرض مروان لنفس مصير مى والانتحار في مسلسل أثينا، هذا ما ستكشفه الحلقة الثانية من مسلسل أثينا.

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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