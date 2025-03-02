شكرا لقرائتكم خبر عن سبب اختراع الموبايل من وجهة نظر أحمد حاتم في مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الأولى من مسلسل إخواتى والذى يعرض عبر قناة DMC في تمام الساعة 7:15، طلب ربيع "أحمد حاتم" من زوجته نجلاء "جيهان الشماشرجى" عدم زيارة شقيقاتها مرة أخرى، لشكه الزائد في كل من حوله.

وفى مشهد كوميدى خلال الحلقة الأولى كشف ربيع "أحمد حاتم" لنجلاء عن سبب اختراع الموبايل من وجهة نظره، قائلاً: "عمرك سألتى نفسك يا نجلاء اللى اختراع الموبايل اخترعه ليه، عشان كان عنده إخوات زى إخواتك مش عاوز يشوفهم بس في نفس الوقت نفسه عاوز صلة الرحم اخترع التلفون ابقى كلميهم يا حبيتى بقى".

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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