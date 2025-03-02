شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مرتقب بين مى عز الدين وآسر ياسين فى الحلقة الثانية من "قلبي ومفتاحه"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قلبى ومفتاحه الذى يعرض على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحًا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، بـ بطلب ميار (مي عز الدين) سيارة لتوصيلها، واستقبل محمد عزت (آسر ياسين) الطلب باعتباره سائق أوبر، لتنتهي الحلقة.

وهذا ما يجعل المشاهد فى حالة تأهب لـ هذا اللقاء الذى جذب انتباه الجمهور منذ عرض البرومو التشويقى لـ العمل قبل بداية عرضه، وهو عرض ميار الزواج على محمد فى محاولة منها لحل أزمتها مع أسعد "دياب" طليقها.

ولهذا مع عرض الحلقة الثانية من مسلسل قلبي ومفتاحه اليوم، هل يتقابل الثنائى ميار ومحمد عزت فى الأساس، أو يكون المخرج تامر محسن قد لعب على إضافة نوع جديد من الإثارة وان السيارة التى طلبتها ميار ليست التى يعمل عليها محمد؟.

تدور قصة مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي، ويناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة، آسر ياسين ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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