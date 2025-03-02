آلاء سالم تنشر صوراً من كواليس شارع الأعشى وتسأل جمهورها عن العمل والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - نشرت الفنانة آلاء سالم صوراً لها عبر حسابها بـ الإنستغرام من كواليس مسلسل "شارع الأعشى"، والتي جمعتها مع بعض أبطال العمل معها منهم الفنان براء عالم والفنانة لمى عبدالوهاب، وسألت آلاء سالم متابعيها عن رأيهم في أول حلقة من المسلسل وكتبت: "كيف كانت أول حلقة؟".

تفاعل الجمهور مع صور آلاء سالم

View this post on Instagram A post shared by Alaa Salem | آلاء سالم (@alaaofficial_)

تفاعل جمهور آلاء سالم مع العمل وعلق الفنان تركي الشدادي وكتب: "للأمانة في كل دور تفاجئينا ممثلة مبدعة وتستاهلي كل النجاح والتوفيق، ألف مبروك"، أما الفنانة رسيل العتيبي فكتبت لها: "أحلا عواطف بالدنيا".

فيما علق حساب شاهد وكتب: "وراء كل نظرة من عواطف حكاية، أداء مبهر وحماسنا للحلقات القادمة بالسما"، وعلقت إحدى المتابعات وكتبت: "شفته بالصدفه و شدني.. مبروك و منها للأعلى".

وكتبت إحدى المتابعات أيضاً: "عواطف من الحلقه الأولى بتكسر الدنيا بإبداعها، فخوره فيك يا لولتي"، فيما علقت أخرى وكتبت: "حلووه صراحة استمتعت كثيراً إبداع ماشاء الله".

وعلقت إحدى المتابعات وكتبت: " متأكدين عواطف بتبدع"، وأيضاً كتبت متابعه: " أجمل عواطف"، فيما كتبت أخرى "قمر ماشاءالله"، وعلقت أخرى: "فخورين فيك".

مسلسل" شارع الأعشى"

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"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة لـ آخرين.

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