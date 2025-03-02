امتنعت عن الطعام 3 أيام.. نجوى كرم تستعيد ذكريات الطفولة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - حلَّت الفنانة نجوى كرم ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "على طاولة منى"، وكشفت خلال اللقاء عن ذكرياتها مع الطعام والطب، خاصةً أن والدها كان يضع قوانين صارمة في المنزل ويرفض تماماً أن يتهاون أي شخص في تنفيذها.

ذكريات نجوى كرم مع الطعام

استرجعتخلال هذا اللقاء تفاصيل كثيرة من مرحلة الطفولة متعلقة بالطعام، وقالت أنها تهرب مع أصدقائها من المدرسة لتناول الهامبرغر على الرغم من تحذيرات والدها، لكنها ترى أن تجربة الطعام مغامرة من الضروري تجربتها.

روت نجوى كرم أيضاً تفاصيل متعلقة بأكلتها المفضلة البامية والأرز مع لحم الغنم، وقالت أنها في الطفولة لم تكن تحب هذا الطبق وكانت ترفض تجربته، لكن والدها كان يرفض أن يمتنع أي فرد من العائلة عن تناول الطعام، وعندما أصرت على موقفها، قرر والدها أنها لن تتناول أي طعام جديد إلا بعد أن تتناول طبق البامية الخاص بها.

صمدت نجوى كرم على موقفها لمدة 3 أيام متتالية، ثم شعرت بالجوع واصظرت وقتها لتناول هذا الطبق الذي أصبح فيما بعد واحد من أطباقها المميزة.

موقف محرج لنجوى كرم

الجدير بالذكر أنتعرضت لموقف محرج الشهر الماضي خلال حفلها في أمستردام، حيث كانت ترقص الدبكة مع فرقتها، ثم تعثرت في فستانها لتسقط على ظهرها، واستطاعتبشكلٍ سريع أن تتجاوز هذا الموقف المحرج ووقفت مجدداً بمساعدة أعضاء فرقتها، وتفاعلت مع الجمهور دون أي تعليق على الحادث الذي تعرضت له.

يشار إلى أن نجوى كرم كانت منشغلة خلال الفترة الماضية في تصوير برنامج Arabs Got Talent، حيث كانت واحدة من أعضاء لجنة التحكيم المكونة من باسم يوسف وناصر القصبي، وفاجأت الجمهور خلال الحفل بإطلالات وأزياء مميزة بالإضافة لتفاعلها مع المواهب المتنافسة على اللقب.

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