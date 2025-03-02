تعرفوا إلى 20 مسلسلاً وبرنامجاً تقدمها شبكة روتانا في السباق الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - مع السباق الرمضاني للقنوات الفضائية، جهَّزت شبكة روتاناضمن خارطتها الدرامية والبرامجية خلال الموسم رمضان 2025، عدداً من الأعمال والبرامج المميزة التي تتضمن 20 مسلسلاً وبرنامجاً يتم بثها عبر قناتي روتانا خليجية وروتانا دراما، وتجمع نخبة من أشهر نجوم الدراما ومقدمي البرامج والإعلاميين.

أبرز المسلسلات

تقدم روتانا خليجية مسلسل "شباب البومب" بموسمه الـ13 حيث يلتقي الفنان فيصل العيسى وأبطال العمل مهند الجميلي، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، سليمان المقيطيب، فيصل المسيعيد، مع جمهورهم من الشباب السعودي والعربي من جديد.

وكذلك المسلسل الدرامي الكويتي "سدف" من بطولة الفنانه بثينة الرئيسي والفنان حسين المهدي، وكذلك العمل المصري الرومانسي "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبد العزيز، المسلسل الاجتماعي الكويتي "للمعاريس فقط" للفنانين هيا عبد السلام وبشار الشطي، ويجمع مسلسل "قلبي ومفتاحه" النجمين المصريين مي عز الدين وآسر ياسين، إضافة إلى المسلسل المصري "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، وكذلك العمل الاجتماعي الخليجي "هم يضحك" للفنانة سميرة الوهيبي وعبد الله السدحان، والمسلسل السوري "السبع" للفنان باسم ياخور.

كما تنافس روتانا دراما في السباق الرمضاني بالدراما المصرية "أهل الخطايا" لجمال سليمان، "أثينا" للفنانة ريهام حجاج، "شباب امرأة" للفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل "جوما" لميرفت أمين، "الحلانجي" لمحمد رجب، العمل السوري "نسمات أيلول"، إلى جانب مسلسلات خليجية وهي "هم يضحك" و"سدف".

أبرز البرامج

يتنوع محتوى برامج روتانا خليجية، ويتصدرها برنامج "الليوان" للإعلامي عبد الله المديفر، إضافة إلى برنامج "كورة" للإعلاميين تركي العجمة وعبد الله العضيبي، وكذلك عدد من البرامج الاجتماعية والدينية كبرنامج "ملهم العالم"، "جونة عطار"، و"نفوس مطمئنة".

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