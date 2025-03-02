رد صادم من فيفي عبده بعد سؤالها عن قيمة رصيدها في البنك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية الحلقة الأولى من برنامج المقالب "برود كاست مع حسين العسيري"، وخلال الحلقة تلقت عدة أسئلة من مقدم البرنامج أثارت استفزازها بشكلٍ كبير.

فيفي عبده ترفض الكشف عن رصيدها البنكي

سأل حسين العسيري فيفي عبده في بداية الحلقة عن قيمة رصيدها البنكي، وهو ما اعتبرتهسؤالاً يتضمن في طياته جانباً من الحسد، وعلقت قائلة: "أستغفر الله العظيم يارب، يا عم أنت جايبني تقر عليا! أنت مالك ومالي؟! أنت عاوز إيه دلوقتي من البنك؟!"، وعندما حاول العسيري استفزازها قائلاً: "تشتري بنك؟"، أجابته: "لما شوفت الوش الحلو الصبوح دا، هطلع من عندك اشتري بنك، خلاص يا عم خلصنا، دا إنت وش فقر بصحيح".

تابع العسيري في أسئلته الصعبة التي أغضبت فيفي عبده، وعندما رفضت الرد عليها قال لها: "أنتِ مش قبضتي؟"، وحاولت وقتها فيفي مغادرة البرنامج.

في النهاية، اضطر العسيري للكشف عن أن الموقف بأكمله كان مجرد مقلب، وأن فكرة البرنامج تعتمد على استفزاز الضيف، وانتهت الحلقة بعد صلح الثنائي وتهنئتهما لبعضهما بعضاً بحلول الشهر المبارك.

مشاركة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"

يُذكر أن بعد النجاح الكبير للجزء الأول من مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2024، وجسد بطولته العديد من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، تم العمل على الجزء الثاني منه، حيث يشهد موسم دراما رمضان 2025 عرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي بدأت الحلقات الأولى منه بمفاجأة نجاة "عيسى الوزان"، الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، من الموت في حادث سيارة، وعودة "نصار"، الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، إلى عالم الإجرام لسداد تكلفة علاج ابنته.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ومن أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي، ويستشيرانها في العديد من الأمور، وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر -طارق لطفي- حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».