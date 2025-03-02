كيف هنأت حلا الترك جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - بطريقتها الخاصة، هنأت الفنانة حلا الترك متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونشرت صوراً لها بإطلالة جميلة مناسبة للشهر الفضيل، وعلقت وكتبت: "مبارك عليكم الشهر".

وتفاعل معها متابعوها معها حيث كتب الفنان طلال سام "علينا وعليك"، فيما كتب آخر "تبارك الله"، وعلقت فطيم بنت آل مكتوم وكتبت: "علينا و عليك حبيبتي"، وعلقت أخرى وكتبت: "علينا وعليك تبارك"، وتفاعلت متابعة أخرى وكتبت: "علينا وعليكم إن شاء الله".

آخر نشاطات الفنانة حلا الترك

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وكان آخر نشاطات الفنانة حلا الترك هو الجزء الثاني من فيلم "سكر" من ﺇﺧﺮاﺝ تامر المهدي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جين ويبستر، أما الرؤية والسيناريو والحوار وكلمات الأغاني؛ فهي لهبة مشاري حمادة، من بطولة: الفنانة ماجدة زكي، ريهام الشنواني،، ديمة أحمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، بالإضافة إلى آخرين.

والفيلم جاء في إطار موسيقي وعائلي، تدور الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى "سكر" تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

حلا الترك في سطور

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مغنية وممثلة بحرينية اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب "عرب غوت تالنت"، وهي بالثامنة من عمرها، وبدأت مشوارها من خلال برنامج "ستار صغار" بالسابعة من عمرها الذي عُرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، وعرفها الجمهور بوصفها مطربة صغيرة، واشتهرت من خلال عدة أغانٍ منها: "بابا نزل معاشه"، "نامي"، و"بنتي الحبوبة"، وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات "هو وهاي وهي".

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