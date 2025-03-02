فاطمة الصفي تشارك جمهورها صورتين من مسلسل أم 44 وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - تشارك الفنانة فاطمة الصفي بالموسم الرمضاني بمسلسل "أم 44"، الذي تم تصويره بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بالعاصمة الرياض، وشاركت متابعيها صورتين لشخصيتها بالعمل وبرفقة الفنان حمد المزيني، وعلقت وكتبت: "أم فيصل وأبو فيصل".

وتفاعل جمهورها معها وعلقت الفنانة شجون الهاجري، ووضعت قلباً أبيض وكتبت: "أم فيصل"، فيما كتب الفنان زياد القاضي: "هيوووون"، وكتب أحد المتابعين: "ابدعتي".

وعلق أحد المتابعين وكتب: "يعني أنا من روعة المسلسل خلصت الحلقتين وحالياً في فراغ، ولكن مسلسل أكثر من رائع فعلاً قدمتم عملاً أقل ما يقال عنه إنه بيرفكت ورح يكون التوب في رمضان، أنتِ أبدعتي في شخصية "هيا "بشكل لا يوصف كالعادة".

مسلسل" أم 44"

" هو مسلسل تم تصويره بالرياض من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة: الفنانة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبد الله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

تدور أحداثه حول دراما كوميدية، حيث تخوض ثماني نساء في العقد الرابع من عمرهن تحديات الحياة معاً، من الزواج والطلاق والأمومة والأسرة والخيانة الزوجية والمال وغيرها.

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