أوسكار 2025: مورغان فريمان يكرم جين هاكمان خلال الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - صدمة كبيرة تلقاها نجوم هوليوود بعد خبر وفاة الفنان جين هاكمان في ظروفٍ غامضة، بلغزٍ لم يتم حله حتى الآن؛ إذ لم يتم التوصل إلى أسباب وملابسات الوفاة، ولأن حفل توزيع جوائز أوسكار بدأ العد التنازلي لانطلاقه، سيتم خلال الحفل تكريم الفنان الراحل الذي حصل على جائزتي أوسكار في مسيرته المهنية التي امتدت لعقود.

تكريم الراحل جين هاكمان في حفل توزيع جوائز أوسكار

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سيقدم النجم مورغان فريمان تكريماً خاصاً للنجم الراحل جين هاكمان خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، حيث كشف أحد أقارب الممثل البالغ من العمر 87 عاماً لموقع TMZ أن مورغان سيتحدث عن زميله في بطولة فيلم Unforgiven في فقرة خاصة خلال فقرة التأبين. وكشف المصدر أيضاً أن عائلة هاكمان لن تحضر الحفل.

تعاون مورغان فريمان وجين هاكمان

عمل مورغان فريمان وجين هاكمان معاً في الفيلم الكلاسيكي Unforgiven لعام 1992، الذي نال عنه الممثل الراحل جائزة الأوسكار الثانية، وبعد ثماني سنوات، تعاونا مرة أخرى في فيلم الإثارة Under Suspicion عام 2000، أحد أفلامه الأخيرة قبل أن يبتعد عن هوليوود في عام 2004.

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وفاة جين هاكمان

عُثر على الممثل الأمريكي الشهير، جين هاكمان، 95 عاماً، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا، 64 عاماً، وكلبهم، متوفين في منزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مُلابسات الوفاة.

وفي البيان الصادر عن عمدة مقاطعة سانتا في بنيو مكسيكو، قيل: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على جين هاكمان وزوجته متوفيين بعد ظهر الأربعاء في منزلهما، مازالت التحقيقات جارية، ولكن حتى الوقت الحالي لا نعتقد أنها شُبهة جنائية".

إصابة هاريسون فورد بالحزام الناري تمنعه من تقديمه حفل أوسكار

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بعد أن أدرجت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اسم النجم هاريسون فورد ضمن قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 في نسخته الـ97، انسحب الممثل ولن يظهر في حفل اليوم بسبب إصابة فيروسية تعرض لها مؤخراً.

أكد متحدث باسم النجم هاريسون فورد لمجلة People أن الممثل البالغ من العمر 82 عاماً تم تشخيص إصابته بالهربس النطاقي يوم الجمعة المعروف باسم الحزام الناري، وألغى ظهوره المخطط له في الحفل صباح يوم أمس السبت.

ومن الجدير بالذكر أن نجم Indiana Jones سجل آخر ظهور له في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards الذي أُقيم يوم الأحد الماضي 23 فبراير.

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